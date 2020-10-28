Школу №27 в Ижевске полностью отремонтируют до конца года

Начался ремонт фасада здания Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Школа №27 в Ижевске будет полностью отремонтирована. Строители планируют закончить работы до конца года.

В школе установили 215 новых пластиковых окон. Сейчас завершается капитальный ремонт кровли. На крышу уложили новый профнастил. До 30 октября утеплят чердак.

Далее займутся фасадом здания. Планируется отреставрировать его к 15 декабря. Также внутри здания 430 новых светодиодных ламп займут место устаревших светильников.

Пресс-служба правительства города напоминает, что работы ведутся в рамках проекта «Большой ремонт». Здание школы признали требующим ремонта ещё в 2006 году. Ведь ему уже больше 80 лет. Учебное заведение открылось в 1938 году.

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