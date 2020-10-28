В Ижевске введен штраф до 40 тысяч рублей за отсутствие маски Фото: Амир Закиров

За невыполнение постановления Роспотребнадзора о ношении масок в местах массового пребывания в Ижевске предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. За соблюдением дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции будут следить сотрудники Роспотребнадзора и МВД республики.

На улицах города пройдут рейды по выявлению нарушителей. Будут возбуждаться дела об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Напоминаем, с 28 октября в силу вступило постановление Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Жители обязали носить медицинские маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, а также в лифтах

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