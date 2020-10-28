В Ижевске задержали молодого наркокурьера

В операции принимал участие спецназ Фото: Архив «КП» в Ижевске

28 октября полиция при поддержке спецподразделения «Гром» задержали 23-летнего наркокурьера в Ижевске. Парень взяли в частном секторе Ленинского района. Он пытался спрятать свёртки с запрещёнными веществами в тайники, откуда их в итоге должны были забрать покупатели.

Ижевчанин приехал на место на автомобиле. При его обыске было обнаружено 24 пакетика с наркотиками синтетического происхождения. Было очевидно, что они подготовлены парнем для дальнейшей продажи.

Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск квартиры подозреваемого. Там нашли ещё 75 граммов того же самого вещества. Также в качестве доказательств вины можно использовать найденные электронные весы, фасовочный материал, мобильные телефоны.

Свою вину парень признаёт, сообщает пресс-служба МВД Удмуртии. Говорит, что наркотики приобрёл в интернет-магазине для перепродажи. Так сотрудниками правоохранительных органов возбуждено сразу два уголовных дела по факту сбыта наркотиков.

23-летний ижевчанин находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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