В реанимации Республиканской детской клинической больнице Удмуртии завершился ремонт

Отремонтировали реанимацию в Республиканской детской клинической больнице Удмуртии Фото: скриншот с видео

Ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии Республиканской детской клинической больницы завершился. Об этом 28 октября на своей странице в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

Строители установили новые окна и двери. Была сделана перепланировка и внутренняя отделка. Оборудовали системы подачи кислорода и отопления. Появились новые аккумуляторные установки и трансформаторы. Они способны поддерживать реанимационное оборудование в рабочем состоянии в течении 1-2 часов, если случится авария, связанная с электроснабжением здания. Отмечается, что капитального ремонта в отделении не было уже 33 года. Проводились только косметические отделки. -Отделение реанимации в РДКБ было организовано в 1987 году, за это время здесь спасли более 8 тысяч жизней! Ежегодно в отделении лечатся более 250 детей до 18 лет, - сообщает Александр Бречалов.

По программе «Большой ремонт» в больнице уже были проведены ремонтные работы в гастроэнтерологическом и эндокринологическом отделениях. Обновили отделение патологии новорожденных, кабинет МРТ и рентген кабинет.

Также появилось новое оборудование. Например, аппараты УЗИ и МРТ. До конца 2020 года обещают поставить новый рентген-аппарат.

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