Удмуртские пекари жалуются на рекордно высокие цены на зерно

Повышения рыночной стоимости на макаронные изделия Министерством сельского хозяйства не прогнозируется Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Удмуртии

На мировом рынке установились рекордно высокие цены на зерно. Это не устраивает предпринимателей Удмуртии, которые занимаются производством хлебобулочных изделий. Российский союз пекарей направил письмо с предложением субсидировать затраты на производство муки. Также от них поступило предложение ограничить экспорт зерна.

Министерство сельского хозяйства не против таких мер. И даже считает, что введение квоты на экспорт зерна положительно скажется на основных экономических показателях для мукомолов и животноводов. Ограничения планируют ввести на срок с 1 января по 30 июня 2021 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Удмуртии.

Кстати такой рост цен на зерно связывают с активным спросом со стороны Китая в условиях пандемии. Выше всех взлетела стоимость кукурузы. Процент повышения составил 4%. Эксперты также предсказывают рост цен на пшеницу и кукурузу на российском рынке.

-Все колебания происходят в рамках сезонных изменений и принципиально не отличаются от прошлогоднего сценария в аналогичный период, - заверили в АКОРТ.

Важно отметить, что повышения рыночной стоимости на макаронные изделия Министерством сельского хозяйства не прогнозируется. Напротив, ведомство заявляет, что будет следить за необоснованным увеличением цен. К этому процессу привлекут Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру.

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