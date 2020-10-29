123 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии
Фото: Алена Селезнева
На утро 29 октября в Удмуртии выявили 123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.
Выздоровело 234 человека. 81-летний мужчина, к сожалению скончался.
За все время в Удмуртии было сделано уже 501 609 исследований. Из них за последние сутки 5 765 тестов.
Всего в республике на данный момент зарегистрировано 8 745 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6 799 человек вылечились и были выписаны.159 пациентов скончались.
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