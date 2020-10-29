Для пенсионеров Удмуртии повысили прожиточный минимум

Неработающие граждане будут получать не менее 8 917 рублей, Фото: freepik.com

Прожиточный минимум для пенсионеров Удмуртии изменится. Об его увеличении сообщила министр социальной политики и труда республики Татьяна Чуракова.

Новый размер прожиточного минимума министр представила на заседании Правительства Удмуртии. Министерство подготовило проект, где предусматривается увеличение для пенсионеров минимальной суммы для проживания на следующий, 2021 год. Исходя из установленной сумму минимума, будет определяться право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии.

«Таким образом, минимальный размер страховой пенсии в Удмуртской Республике у неработающих граждан не может быть ниже 8 917 рублей» - отмечает Татьяна Чуракова.

Ожидается, что в 2021 году социальные доплаты получат 30 574 человека. Для этого потребуется 833,7 млн руб. бюджетных средств.

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