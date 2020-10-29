Зоопарк Удмуртии переходит на зимний режим работы Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Зоопарк Удмуртии переходит на новый режим работы. С 1 ноября его двери будут открыты с 09:00 до 16:00.

Отмечается, что павильон «Страна обезьян» будет работать в таком же режиме.

Свой график изменит и детский зоопарк. Он готов встретить посетителей в субботу и воскресенье с 12:00 до 14:00.

Поменяется время выступления моржей и морских котиков. Теперь их можно будет увидеть в 11:00 и 14:00 в любой день недели, кроме понедельника. Сообщается на официальной странице Зоопарка в социальных сетях.

- С наступлением холодного сезона световой день, продолжительность которого стремительно уменьшается, все больше уступает права. Ночи длиннее и длиннее, а дни, наоборот – короче, - говорят о причине перехода на новый режим работы сотрудники зоопарка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утро в Ижевске: штрафы за неношение маски, кино от врача и попытки возродить нацизм

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз