Вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин победил в конкурсе «Лидеры России»
Фото: личный архив героев
Заместитель председателя городской думы Ижевска Олег Гарин победил в финале конкурса «Лидеры России. Политика». 29 октября он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. Вице-спикер выложил фотографию с заветной статуэткой и грамотой в руках.
- Ура! Победа!!! – такой короткой подписью сопроводил Гарин снимок
Напомним, конкурс начался в феврале 2020 года. И проходил в четыре этапа. В финал прошли 100 человек. Из них победителями стали 49, в числе них и оказался Олег Гарин.
Основной целью проекта организаторы видят выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.
Победители получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Более 13 тысяч звонков поступило на горячую линию для пациентов с коронавирусом в Удмуртии
Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз