Вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин победил в конкурсе «Лидеры России» Фото: личный архив героев

Заместитель председателя городской думы Ижевска Олег Гарин победил в финале конкурса «Лидеры России. Политика». 29 октября он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. Вице-спикер выложил фотографию с заветной статуэткой и грамотой в руках.

- Ура! Победа!!! – такой короткой подписью сопроводил Гарин снимок

Напомним, конкурс начался в феврале 2020 года. И проходил в четыре этапа. В финал прошли 100 человек. Из них победителями стали 49, в числе них и оказался Олег Гарин.

Основной целью проекта организаторы видят выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

Победители получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров.

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