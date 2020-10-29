Пьяный водитель снес остановку в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью 28 октября пьяный водитель снёс остановку на перекрёстке Гагарина и Магистральной в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

24-летний молодой человек не справился с управлением. И его автомобиль Hyundai Sonata вылетел на тротуар. Так как была ночь, пешеходов там уже не было, поэтому, к счастью, никто из граждан не пострадал.

Машина врезалась прямо в ларёк, расположенный на остановке. У торгового павильона выбиты стеклянные двери.

Травмы получил только сам водитель. В машине он находился один.

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