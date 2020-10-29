Карта распространения коронавируса на 29 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 29 октября зарегистрировали 123 новых случая коронавирусной инфекции в Удмуртии. 234 человек выздоровели и их выписали. 81-летний мужчина, к сожалению, скончался.

С учетом последних данных на 29 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 745 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 799 пациентов выздоровели. 159 человек, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4203

Воткинск - 435

Сарапул - 281

Можга - 492

Глазов - 431

Алнашский район - 213

Балезинский район - 124

Вавожский район - 86

Воткинский район - 113

Глазовский район - 67

Граховский район - 66

Дебесский район - 44

Завьяловский район - 585

Игринский район - 147

Камбарский район - 41

Каракулинский район - 51

Кезский район - 94

Кизнерский район - 74

Киясовский район - 56

Красногорский район - 125

Малопургинский район - 196

Можгинский район - 129

Сарапульский район - 102

Селтинский район - 62

Сюмсинский район - 45

Увинский район - 168

Шарканский район - 120

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 82

Ярский район - 53

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Депутаты Госдумы обсудят строительство туберкулёзного диспансера в Ижевске