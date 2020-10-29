Карта распространения коронавируса на 29 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 29 октября зарегистрировали 123 новых случая коронавирусной инфекции в Удмуртии. 234 человек выздоровели и их выписали. 81-летний мужчина, к сожалению, скончался.
С учетом последних данных на 29 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 745 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 799 пациентов выздоровели. 159 человек, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4203
Воткинск - 435
Сарапул - 281
Можга - 492
Глазов - 431
Алнашский район - 213
Балезинский район - 124
Вавожский район - 86
Воткинский район - 113
Глазовский район - 67
Граховский район - 66
Дебесский район - 44
Завьяловский район - 585
Игринский район - 147
Камбарский район - 41
Каракулинский район - 51
Кезский район - 94
Кизнерский район - 74
Киясовский район - 56
Красногорский район - 125
Малопургинский район - 196
Можгинский район - 129
Сарапульский район - 102
Селтинский район - 62
Сюмсинский район - 45
Увинский район - 168
Шарканский район - 120
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 82
Ярский район - 53
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