Депутаты Госдумы обсудят строительство туберкулёзного диспансера в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Депутаты Госдумы обсудят строительство нового туберкулёзного диспансера в Ижевске. Этот вопрос решится во втором чтении проекта федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на Депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ Андрея Исаева.
- Вопрос строительства нового туберкулезного диспансера требует особого внимания, - говорит политик.
Депутат сообщил что продолжаются переговоры с министерством финансов о выделении средств на объекты. И заявил, что сокращение расходов на долгострои, которое сейчас наблюдается в бюджете, не должно касаться медучреждений.
-Много денег тратится на борьбу с коронавирусом, COVID – это опасная болезнь. Но рак и туберкулез не лучше, - высказал своё мнение Андрей Исаев.
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