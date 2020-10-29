Выбран третий заместитель председателя Гордумы Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29 октября на заседании сессии муниципального парламента в Ижевске был выбран третий заместитель председателя Гордумы. Им стала член фракции КПРФ Мария Бобылева.

Так Марию Бобылеву поддержали 20 из 30 присутствующих депутатов в ходе тайного голосования.

Всего в бюллетене было две фамилии. На это место также была предложена кандидатура внефракционного депутата Андрея Зюзина, который в прошлом созыве входил во фракцию КПРФ. Он в ходе тайного голосования набрал 10 голосов.

Напоминаем, что именно фракция КПРФ предложила ввести должность ещё одного заместителя председателя. При это они изъявили желание видеть на этой должности своего представителя.

Ранее заместителем председателя Гордумы Ижевска на постоянной основе был избран Олег Гарин, на непостоянной - Николай Швецов

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