Дважды обокравшего магазин молодого человека задержали в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

29 октября сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он вынес из супермаркета на улице Ворошилова две бутылки алкоголя.

В ходе расследования было установлено, что ночью мужчина разбил стекло магазина и пробрался внутрь. Забрал оттуда бутылку с крепким алкоголем и затем скрылся.

На место прибыли охранники ЧОП. Они вызвали криминалистов, которые сняли отпечатки пальцев. Также сотрудники правоохранительных органов отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Так была установлена личность злоумышленника.

Им оказался 23-летний ижевчанин. Причём молодой человек две недели назад уже воровал алкоголь из этого магазина. И в тот раз также был задержан сотрудниками полиции.

Сотрудники сразу отправились к нему домой. Он был очень пьян, сопротивления не оказывал.

В ходе допросов подозреваемый сообщил, что все украденное, кроме алкоголя, продал случайным прохожим.

Сейчас ижевчанин находится в СИЗО. Заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

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