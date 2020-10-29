Оклад ижевских чиновников увеличится на 3% Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

С 1 октября 2020 года оклады чиновников увеличатся на 3%. Такое решение приняли депутаты 29 октября на сессии городской думы. Расходы уже предусмотрены в городском бюджете и они составят 3,5 млн руб.

Изменения коснутся муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности

К тому же увеличатся размеры ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих.

Один из депутатов задал вопрос, почему оклады повышаются именно чиновникам, а не, например, врачам или учителям. Тогда начальник управления кадровой политики администрации Ижевска Елена Шаркина объяснила, что решение о повышении окладов госслужащих было принято на республиканском уровне. Что также закономерно повлияло на муниципальных служащих.

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