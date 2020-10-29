Число коек для пациентов с коронавирусом в Удмуртии увеличилось до 3000

Число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось до 3000 в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
Количество коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией на данный момент составляет 3002 места по республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии.
Увеличение стало возможным благодаря тому, что ГКБ№ 6 заработала как ковид-центр. «Комсомолка» делилась видео, как это происходило.
Всего развёрнуто 900 новых коек. Они появились в корпусе стационара ГКБ №6, детском инфекционном отделении и стационаре корпуса больницы на ул. Ленина.
При этом отмечается, что 449 мест на данный момент свободны и готовы принять пациентов.
Ещё 200 коек открыто в пунктах временного содержания. Там долечиваются выписанные из стационаров пациенты. Сейчас таковых 38 человек.
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