Машина вылетела на трамвайные пути в Ижевске

Машина перевернулась и вылетела на трамвайные пути в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 28 октября произошло ДТП на улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.55-летняя женщина на машине Toyota RAV4 при выезде на главную дорогу не пропустила автомобиль Mitsubishi Lancer. За рулём которого был 25-летний молодой человек.

Машины столкнулись и от удара Mitsubishi перевернулась. К тому же машина вылетела на трамвайные пути. В результате водитель получил травмы.

Заведено административное дело. Сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства случившегося.

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