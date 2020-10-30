125 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

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На утро 30 октября в Удмуртии выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперштаб республики.

Выздоровел 91 человек. 52-летний мужчина, к сожалению, скончался.

С начала пандемии в Удмуртии провели 507 548 исследований. За последние сутки сделали 5 939 тестов.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 8 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6 890 человек вылечились, 160 пациентов скончались.

945 заболевших в удовлетворительном состоянии, 651 средней степени тяжести, 144 в тяжелом состоянии.