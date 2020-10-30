49 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Удмуртии до конца ноября

49 новых акушерских пунктов построят в Удмуртии до конца ноября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 20 районах Удмуртии до конца ноября 2020 года откроют 49 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На строительство одного объекта выделено 7,5 млн рублей. Всего в этом году планируют капитально отремонтировать ещё 88 зданий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Благодаря возможностям нацпроекта «Здравоохранение» все фельдшерско-акушерские пункты в республике будут оснащены современным медицинским оборудованием. Цифровизация медицины позволит сельскому фельдшеру записать больных на приём к узким специалистам районной больницы, - отметил Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напоминаем, в 2020 году средства нацпроекта также были направлены на закупку нового медицинского оборудования. Например, приобрели 14 рентгеновских аппаратов. Технику доставили в 17 детских больниц.

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