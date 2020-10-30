Угнал машину и 16 раз нарушил ПДД: в Ижевске задержали пьяного водителя

Пьяный мужчина без прав угнал машину в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске экипаж ДПС задержал пьяного 38-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина был уже лишен водительского удостоверения. А автомобиль, на котором он передвигался, принадлежит другому человеку. Он украл его у знакомого, с которым они жили вместе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина привлёк к себе внимание патрульной машины ДПС, когда на их глазах проехал на красный свет. Сотрудники потребовали остановится. Однако тот не подчинился, и началась погоня.

Стоит отметить, что во время преследования пьяный водитель совершил 16 нарушений правил дорожного движения. Несколько раз выехал на встречку, проехал на красный свет светофора. А также двигался в обратном направлении по дороге с односторонним движением.

Через 15 минут преследования ижевчанин заехал во двор, там вышел из машины и попытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Но ему этого сделать не удалось. Мужчину задержали и арестовали на трое суток в связи с тем, что он отказался проходить медосвидетельствование. А автомобиль отправили на штрафстоянку.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Ижевчанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того он будет привлечен к административной ответственности за все нарушения ПДД.

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