Пьяный водитель вылетел в кювет и врезался в дерево в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Поздним вечером 29 октября на 8 км автодороги «Як-Бодья - Шаркан» пьяный водитель не справился с управлением, и его машина улетела в кювет. Там она протаранила дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

29-летний водитель остался жив. Однако получил травмы и сейчас находится в больнице. Также в машине находился пассажир, он не пострадал.

В вот автомобиль «Lada Xray» значительно пострадал. У него выбиты стекла и смят кузов.

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