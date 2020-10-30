Житель Удмуртии отправится в колонию за изнасилование ребенка

Житель Удмуртии отправится в колонию за изнасилование ребёнка Фото: Архив «КП» в Ижевске

Житель Малопургинского района получил 13 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девочки. Год от своего срока он пробудет в колонии строго режима. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокуратура поддержала решение государственного обвинения о виновности мужчины. А суд также назначил срок заключения с учетом мнения обвинителей.

В ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре 2014 года 46-летний мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы. Ребенку на тот момент было 10 лет. Осужденный остался один с ней в квартире и воспользовался беспомощным состоянием девочки.

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