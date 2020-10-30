В Удмуртии кот после смерти хозяйки оказался в подвале Фото: личный архив героев

Печальная история разворачивается в Удмуртии в городе Воткинск. Там умерла женщина, у которой был кот. Питомец остался один на улице. Сейчас он обитает в подвале дома, в котором и жила его хозяйка.

Неравнодушные соседи его подкармливают. Но взять к себе не могут. У умершей женщины была дочь. С пожилой матерью она давно не жила. Поэтому и кота забрать тоже отказалась.

Просьбу о помощи в социальных сетях 26 октября разместила жительница Воткинска Надежда Банникова.

- Очень хочется помочь ему. Коте 2 года. Может, кто пожалеет несчастного кота? Очень тяжело домашнему питомцу привыкать к бездомной подвальном жизни. Не все могут выжить, - пишет женщина.

И на просьбу откликнулись. Волонтер из Ижевска написала, что готова забрать кота и найти ему семью. Брошенных животных она пристраивает чуть больше года. За это время благодаря девушке 20 питомцев обрели новый дом.

У нее у самой дома три кошки. Один кот - инвалид. У него нет лапы. Другой не смогли найти дом, потому что оказалась неконтактная.

- А третья нормальная, - говорит волонтер из Ижевска.

Тишку, так зовут кота, она увидела в одной из групп в социальных сетях и решила помочь.

Сейчас котик находится в Воткинске. Там соседи его кастрируют. А затем передадут в руки ижевского волонтера. И тогда он будет готов искать нового хозяина.

- И таких историй очень много. Очень часто приходится пристраивать кошек и собак, оставшихся сиротами. Наследники с радостью наследуют недвижимость, а животных выкидывают на улицу, как хлам, и даже сердце не дрогнет. Часто соседи обращаются с просьбой помочь пристроить таких бедолаг. А сколько так и остаются бездомышами, - делится проблемой Наталья.

Женщина говорит, что проблема, когда коты остаются на улице ненужным наследством, очень частая сейчас. Пенсионеры умирают, а их наследники ухаживать за питомцами родного человека не готовы. Вот так и остаются коты и собаки жить по подвалам.

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