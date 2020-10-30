Молодой водитель сбил перебегающего дорогу подростка в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днём 29 октября «Ford Focus» сбил 15-летнего подростка. ДТП произошло на улице Камбарская в Ижевске. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. Там не было ни «зебры», ни светофора. 22-летний водитель не успел среагировать на появившегося на проезжей части подростка.

В результате ДТП мальчик получил травмы. На данный момент выясняются обстоятельства ДПТ. Проводятся беседы с участниками. Опрашиваются свидетели, также просматриваются видео с камер наружного наблюдения.

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