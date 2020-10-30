Врачи детской клинической больницы в Ижевске занесены на Доску почёта Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Коллектив медиков РДКБ в Ижевске удостоился чести быть занесённым на Доску почёта Удмуртии. Сейчас в общей сложности на всех клинических базах больницы трудятся боле 900 человек. Из них 214 врачей и 380 человек среднего медперсонала. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ижевска.

Медики РДКБ появятся на доске почёта Удмуртии за свой профессионализм, ум и выдающиеся успехи.

Отмечается, что круглосуточно и без перерывов на выходные и праздники сотрудники больницы помогают детям со всей республики.

Кстати в 2021 году РДКБ отметит 50-летний юбилей со дня основания. Занесение на доску почёта стало своеобразным подарком для медучреждения.

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