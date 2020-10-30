Ижевчанин получил 5 лет строгого режима за убийство молодого парня

Ижевчанин получил 5 лет строгого режима за убийство сотрудника УФСИН Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Суд приговорил 21-летнего ижевчанина к 5 годам за убийство сотрудника одной из исправительных колоний УФСИН. Погибшему было всего 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе следствия сотрудниками правоохранительных органов установлено, что ночью с 25 на 26 августа 2018 года около одного из клубов произошёл конфликт между двумя компаниями гостей. В этой ссоре и произошло убийство.

Подсудимый ударил молодого сотрудника УФСИН и сломал ему шейные позвонки. Пострадавший упал затылком на асфальт и получил травму мозга. Парня отвезли в больницу. Он провёл там сутки и скончался, не приходя в сознание. Виновный скрылся с места преступления.

Важно отметить, чтобы избежать наказания он поступил на срочную службу в ряды Вооруженных Сил РФ. Но в итоге его нашли и задержали.

На судебном заседании подсудимый свою вину не признал и не раскаялся.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Молодой водитель сбил перебегающего дорогу подростка в Ижевске