Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 октября 2020 года: 125 новых случаев заражения и СМС о необходимости самоизоляции Фото: pixabay.com

На утро 30 октября в Удмуртии выявили 125 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперштаб республики.

Выздоровел 91 человек. 52-летний мужчина, к сожалению, скончался.

С начала пандемии в Удмуртии провели 507 548 исследований. За последние сутки сделали 5 939 тестов.

Всего в республике на данный момент зарегистрировано 8 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 6 890 человек вылечились, 160 пациентов скончались.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Сейчас в республике всё больше медицинских сил направляют в отдалённые населённые пункты. Так, 49 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в Удмуртии до конца ноября. В новых медучреждениях должен кто-то работать. Поэтому Более 100 врачей планируют отправить в села республики.

Так медики во время пандемии становятся настоящими героями. В Ижевске врачи детской клинической больницы попали на Доску почёта Удмуртии.

Также в стране в это непростое время развивается внутренний туризм. Рассказываем какие направления в пандемию для путешествий стали самыми популярными.

Только когда возвращайтесь из путешествий, не забывайте сдать тест на коронавирус. Если вдруг он окажется положительны, обязательно оставайтесь дома. К тому же сейчас об этом вам напомнят по СМС,