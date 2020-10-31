«Берет еду только за выполнение команд»: в Удмуртии молодой пес остался без хозяев

Пес глухой, но в остальном полностью здоров. Фото: личный архив героев

Грустная история произошла с молодой собачкой в одном из дачных массивов Удмуртии. Оставшись без хозяев и не зная, куда податься, она прибилась к одному из частных домов. Сначала ей не повезло – охранная овчарка соседей не приняла нового постояльца. После одинокий пес начала бегать около соседей, пока не оказалась в руках неравнодушных людей.

Анастасия Дель вместе с родителями вызвали ветеринара. Собака оказалась мужского пола. К сожалению, пес глухой, но в остальном полностью здоров, ему не более трех лет. По размеру напоминает породу корги.

Сейчас ему очень нужен новый дом или передержка. Фото: личный архив героев

- Собака сама прибилась к участку родителей, мы начали ее подкармливать. Сухой корм кушать отказалась, с миски ест только мясо и каши с разрешения. Когда стали предлагать конфетку или печенье, пес начал давать лапу или служить. И так каждый раз, собака берет еду только за выполнение команд - делится информацией Анастасия.

Сейчас умный пес ходит провожать и встречать на автобусную остановку людей, которые его кормят. Но с приходом холодов ему очень нужен теплый и любящий дом.

Просьбу о помощи в социальных сетях 29 октября разместила Илона Ризванова. Если вы готовы взять себе прекрасного пса или предоставить ему платную передержку, напишите Анастасии Дель.

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