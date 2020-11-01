Погода в Ижевске на 1 ноября: небольшое потепление и без осадков

Дождей сегодня не предвидится, поэтому можно прогуляться, Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Отдохните сегодня как следует. Если вы решите прогуляться, то предлагаем сначала узнать, что же за окном.

Сегодня воскресенье, 1 ноября. Гидрометцентр Удмуртии обещает небольшое потепление до +1°..+3°С.

Днём обещают переменную облачность и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Напомним, что с сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте Ижевска подоражает до 25 рублей.

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- Теперь точно: проезд в общественном транспорте Ижевска подорожает до 25 рублей