Посиделка братьев закончилась госпитализацией и уголовным делом в Удмуртии

Пострадавшему нанесли ножевое ранение, фото: freepik.com

Жителя Удмуртии подозревают в нанесении тяжкого вреда своему брату. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

45-летнего мужчину госпитализировали в одной из деревень Ярского района республики. Он поступил в учреждение с ножевым ранением. Сотрудники больницы сообщили об инциденте в полицию.

Как выяснило следствие, пострадавший и его 49-летний брат выпивали. Однако во время ссоры старший ударил ножом младшего, после чего второй был госпитализирован. Экспертиза установила, что пострадавшему нанесли тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело.

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