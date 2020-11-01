В незаконном хранении наркотиков подозревают жителя Ижевска

Задержанный оказался безработным, фото: freepik.com

Жителя Ижевска задержали за подозрение в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

У 25-летнего безработного мужчины нашли 1 грамм синтетического наркотика. Ранее он уже был судим за подобное преступление. Наркотическое средство у него обнаружили в ходе личного досмотра. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что вещество он взял с улицы.

Возбуждено уголовное дело. За подобное преступление ему грозит от трёх до 10 лет лишения свободы.

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