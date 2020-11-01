Карта распространения коронавируса на 1 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус не зафиксировали в 9 районах республики, Фото: freepik.com

Сегодня, 1 ноября, зафиксировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. Летальных случаев нет, 105 человек выздоровели.

По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 122 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 214 человек уже выздоровели

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 387

Воткинск - 450

Сарапул - 308

Можга - 513

Глазов - 460

Алнашский район - 226

Балезинский район - 124

Вавожский район - 89

Воткинский район - 115

Глазовский район - 68

Граховский район - 67

Дебесский район - 47

Завьяловский район - 593

Игринский район - 156

Камбарский район - 44

Каракулинский район - 56

Кезский район - 96

Кизнерский район - 81

Киясовский район - 58

Красногорский район - 126

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 136

Сарапульский район - 103

Селтинский район - 67

Сюмсинский район - 50

Увинский район - 180

Шарканский район - 122

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 86

Ярский район - 55

Всего в Удмуртии провели 525 017 исследований на COVID-19, из них за последние сутки — 11 400.

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