Карта распространения коронавируса на 1 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Коронавирус не зафиксировали в 9 районах республики, Фото: freepik.com
Сегодня, 1 ноября, зафиксировали 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. Летальных случаев нет, 105 человек выздоровели.
По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 122 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 214 человек уже выздоровели
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 387
Воткинск - 450
Сарапул - 308
Можга - 513
Глазов - 460
Алнашский район - 226
Балезинский район - 124
Вавожский район - 89
Воткинский район - 115
Глазовский район - 68
Граховский район - 67
Дебесский район - 47
Завьяловский район - 593
Игринский район - 156
Камбарский район - 44
Каракулинский район - 56
Кезский район - 96
Кизнерский район - 81
Киясовский район - 58
Красногорский район - 126
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 136
Сарапульский район - 103
Селтинский район - 67
Сюмсинский район - 50
Увинский район - 180
Шарканский район - 122
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 86
Ярский район - 55
Всего в Удмуртии провели 525 017 исследований на COVID-19, из них за последние сутки — 11 400.
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