Ещё 126 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Только за сутки было сделано более 10 тысяч исследований, Фото: freepik.com

На сегодня, 1 ноября, выявили ещё 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштбаб республики.

105 человек выздоровели и их выписали.

Лидирует по числу заболевших Ижевск — здесь заразилось 58 человек. Также заразились 13 жителей Глазова, 10 жителей Можги, 8 жителей Алнашского района. По 4 человека в Сарапуле и Игринском районе, по три в Малопургинском, Можгинском, Сюмсинском и Увинском районах. В Вавожском, Завьяловском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Селтинском районах заразились по два жителя. В Глазовском, Граховском, Дебесском, Камбарском, Каракулинском районах зафиксировали по одному случаю заражения.

За сегодняшние сутки лаборатории провели 11 400 исследований на выявление коронавирусной инфекции. За всё время было проведено 525 017 исследований.

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