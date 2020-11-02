Пенсионерка погибла при столкновении машины с «КамАЗом» в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 30 октября на 16 км автодороги «Кизнер - Бемыж - Грахово» автомобиль «Митсубиси» врезался в КамАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем легковушки находился 74-летний мужчина. Он не справился с управлением, и его машина вылетела на встречку, прямо под колеса несущейся фуры.

В машине «Митсубиси» также находилась 77-летняя женщина. От удара она скончалась на месте.

Пожилой водитель также получил повреждения. А 30-летний мужчина, управлявший фурой, остался без травм.

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводится расследование.

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