Пожарный из Удмуртии прошел в финал Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Иван Григорьев победил в номинации «Лучший пожарный» в Приволжском федеральном округе Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарный из Удмуртии Иван Григорьев будет представлять республику в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он проходит в рамках ежегодного фестиваля «Созвездие мужества». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Житель Удмуртии победил в номинации «Лучший пожарный» в Приволжском федеральном округе. Конкурс проходил среди сотрудников МЧС России. Там мужчина прошел ряд испытаний, в которых и доказал, что достоин финала.

На первом этапе оценивалась физическая подготовка. Для этого молодые люди проходили полосу препятствий, в которую вошли подтягивание на перекладине, бег на дистанцию 1000 метров, челночный бег.

Следующим этапом стала проверка теоретических знаний огнеборцев. Они отвечали на вопросы по тактической, технической и медицинской подготовке.

На последнем этапе участники должны были доказать, что умеют применять теорию на практике.

Иван служит старшим пожарным отдельного поста 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

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