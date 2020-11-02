Временно закрыли спортивный зал в жилом доме Ижевска Фото: pixabay.com

В жилом доме по улице Карла Маркса в Ижевске на 70 суток закрыли спортивный зал. Это связано с жалобами жителей пятиэтажки, которые они направили в Роспотребнадзор Удмуртии. Их не устраивало что владельцы развернули свой бизнес прямо на мансардном этаже дома и к тому же не обустроили отдельный вход. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по республике провели расследование, в ходе которого в спортзале обнаружили нарушения санитарных требований. Они были связаны, в первую очередь, с несоблюдением требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. А также нарушались меры профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Против владельцев организации составили протокол об административном правонарушении. Также все материалы дела направили в суд, постановлением которого в последствии и была выбрана мера наказания – приостановление работы сроком на 70 суток.

Отмечается, что на данный момент решение суда ещё не вступило в законную силу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: Система обеззараживания воды Ижводоканала станет безопаснее