Система обеззараживания воды Ижводоканала станет безопаснее Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Система обеззараживания воды Ижводоканала станет безопаснее. На реализацию проекта потребуется не менее 3-4 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сейчас воду очищают с помощью жидкого хлора. В случае аварий на предприятии это вещество может повлечь за собой опасность для жизни людей и окружающей среды. Поэтому было принято решение заменить опасный химикат на гипохлорит натрия. Отмечается, что этот препарат обеззараживает воду так же эффективно.

В 2020 году на предприятии Ижводоканал уже произошло несколько реформ. Так, заменили технологическое оборудование в хлораторном цехе станции подготовки воды «Пруд-Ижевск». Также провели реконструкцию нескольких насосных станций. И усовершенствовали установки дозирования и приготовления реагентов.

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