Карта распространения коронавируса на 2 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
По состоянию на утро 2 ноября зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 135 случаев. 91 пациент вылечился, трое скончались.
По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 257 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 305 человек уже выздоровели
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 457
Воткинск - 460
Сарапул - 312
Можга - 516
Глазов - 460
Алнашский район - 226
Балезинский район - 124
Вавожский район - 89
Воткинский район - 115
Глазовский район - 68
Граховский район - 69
Дебесский район - 47
Завьяловский район - 609
Игринский район - 156
Камбарский район - 44
Каракулинский район - 56
Кезский район - 96
Кизнерский район - 81
Киясовский район - 58
Красногорский район - 126
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 136
Сарапульский район - 106
Селтинский район - 67
Сюмсинский район - 64
Увинский район - 180
Шарканский район - 125
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 87
Ярский район - 55
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