Карта распространения коронавируса на 2 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 2 ноября зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 135 случаев. 91 пациент вылечился, трое скончались.

По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 257 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 305 человек уже выздоровели

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 457

Воткинск - 460

Сарапул - 312

Можга - 516

Глазов - 460

Алнашский район - 226

Балезинский район - 124

Вавожский район - 89

Воткинский район - 115

Глазовский район - 68

Граховский район - 69

Дебесский район - 47

Завьяловский район - 609

Игринский район - 156

Камбарский район - 44

Каракулинский район - 56

Кезский район - 96

Кизнерский район - 81

Киясовский район - 58

Красногорский район - 126

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 136

Сарапульский район - 106

Селтинский район - 67

Сюмсинский район - 64

Увинский район - 180

Шарканский район - 125

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 87

Ярский район - 55

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