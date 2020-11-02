Машина с пятилетним ребёнком вылетела на встречку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 2 ноября на 1 км автодороги «Каменное – Можгинский тракт» Завьяловского района женщина на автомобиле «Митсубиси» вылетела на встречку и врезалась в машину «ISUZU». Там за рулём был 62-летний мужчина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Женщина ехала в сторону посёлка Коменное и не справилась с управлением.

Она и пятилетний ребёнок, который находился с ней в машине, получили травмы. Повезло, что удар пришёлся не на сторону водителя. Правое крыло машины сильно пострадало. Корпус полностью смят. Лобовое стекло выбито. Так же у машины поднялась крыша и отсутствуют фары.

Отмечается, что мальчик получил незначительные повреждения именно потому, что находился в детском кресле.

В данный момент сотрудники полиции работают на месте ДТП. Устанавливаются детали случившегося.

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