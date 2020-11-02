Машину ижевчанина расстреляли днём на улице Майская Фото: из архива героя публикации

26 октября в 11:30 утра в заднее стекло автомобиля ижевчанина Артура Гильманова выстрелили из пневматического оружия. Он подозревает, что стрельба велась из дома №302 по улице Удмуртской. Об этом он сам сообщил «Комсомолке».

В тот день молодой человек забрал свою машину из автосервиса на улице Майская. Он остановился на перекрёстке и услышал странный хлопок.

- Удивился сначала, ничего не понял, это все было внезапно. Посмотрел на заднее стекло, и оно все было в трещинах, - вспоминает Артур.

Он вышел из машины и увидел на стекле точку, похожую на выстрел. Ижевчанин решил вернуться обратно в сервис, чтобы убедится, что повреждение случилось не там. Сотрудники организации подтвердили парню его догадки и сказали, что это точно след от пули. Тогда Артур вернулся на место, где все произошло, и позвонил в полицию. Молодого человека попросили приехать в отделение. Там он написал заявление. Сейчас службой участковых уполномоченных полиции УМВД России по Ижевску проводится проверка, по итогам которой будет дана оценка происходящему, после чего будет решено заводить дело или нет. Об этом сообщает «Комсомолке» пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сам же Артур очень обеспокоен, тем, что виновника так и не найдут. Стекло он восстановил своими руками. Но говорит, что если бы делал это в автосалоне, пришлось бы заплатить 18 тысяч.

- Мне следователь заявил с глазу на глаз, что не факт, что найдут. Мне сказали, что в таких делах нужен прецедент и чтобы еще аналогичные случаи были на этом месте, только тогда начнут шевелиться. Я еще Александру Бречалову написал в социальных сетях. Попросил его посодействовать расследованию, потому что не уверен, что там что-то будет.

При этом ижевчанин хочет отыскать злоумышленника не только, чтобы тот возместил ему затраты. Но, в первую очередь, чтобы обезопасить жителей города.

- Может быть, он хотел вред нанести. Рядом со мной женщина стояла. И она могла пострадать. Если он мне стекло пробил, то бабушке он мог бы и ногу повредить.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Машина с пятилетним ребёнком вылетела на встречку