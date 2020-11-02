Со дна реки в Удмуртии достали автомобиль Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

1 ноября в Сарапуле из реки Большая Сарапулка спасатели достали автомобиль ВАЗ-2110. Сотрудники МЧС обследовали машину и дно водоема. Людей обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Машину передали сотрудникам МВД. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов ведется разбирательство. Выясняются причины произошедшего.

Работой спасателей на водоеме были обеспокоены жители города. Днем 1 ноября они разместили видео в одной из групп в социальных сетях, где видно как на дно реки спускаются водолазы. Также на кадрах можно разглядеть толпу очевидцев, стоящих на берегу. В комментариях кто-то предполагал, что спасатели ищут утопленника, а кто-то думал, что это просто учения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Машину ижевчанина расстреляли днём на улице Майская

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.