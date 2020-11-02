Пропал человек: волонтеры ищут пенсионерку из Ижевска

Пропал человек: волонтёры ищут пенсионерку из Ижевска Фото: ПСО «Регион 18»

Вечером 1 ноября поисково-спасательный отряд «Регион 18» сообщил о пропаже пенсионерки в Ижевске. 79-летняя Вельдина Мария Петровна ушла из дома в 12:00 1 ноября и не вернулась. Родственники заволновались и связались с волонтёрами.

Сообщается, что женщина была одета в синюю болоньевую куртку и серые брюки. На голове - серый берет, а на ногах - черные ботинки. Также у Марии Петровны при себе были палки для скандинавской ходьбы.

Рост женщины ниже среднего, телосложение среднее. Глаза серо-голубые, а волосы седые до плеч.

Всех жителей города, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки или случайно заметит ее, просят обратиться в полицию.

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