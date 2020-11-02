Фура снесла трамвай около Ижевского промышленного колледжа Фото: Михаил Воронов

2 ноября около Ижевского промышленного-экономического колледжа фура врезалась в трамвай, который от удара сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает экипаж ДПС. Они устанавливают причины произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Удмуртии.

Фотографии произошедшего в социальных сетях разместили очевидцы. В связи с ДТП временно ограниченно движение трамваев по улице Ленина.

По сообщению ИжГЭТ движение организовано:

• 2 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр;

• 4 маршрут: ул. Промышленная - ул. Ленина - Восточный посёлок - ул. Тимирязева - ул. Кирова - гор. Металлургов;

• 5 маршрут: ул. Огнеупорная - ул. Магистральная - Центр - ул. К. Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева - Буммаш;

• 10 и 12 маршруты: ул. Ворошилова - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - ул. Промышленная.

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