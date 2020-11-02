17 тепловых пунктов испортили вандалы в Устиновском районе Ижевска с начала осени Фото: Пресс-служба «УКС»

С начал осени 2020 года вандалы изрисовали 17 зданий тепловых пунктов в Устиновском районе Ижевска. Это половина всех объектов ЦТП и ИТП в районе. На прошлой неделе рисунки появились на фасадах зданий по улице Труда 2а и Труда 3а.

Молодёжь давно облюбовала стены разных производственных зданий. Но в Устиновском районе эта тенденция приобрела массовый характер. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртские коммунальные системы».

Сотрудники «УКС» потратили с начала года уже около 200 кг краски на обновление фасадов только в Устиновском районе. При этом, сколько бы энергетики не старались, и не закрашивали рисунки, они появляются вновь.

- Это не имеет отношения к искусству граффити. Фактически это порча муниципального имущества, пренебрежение к облику своего города и причинение материального ущерба компании. Но мы открыты к творческому диалогу, готовы предложить фасады наших объектов для любых талантливых художественных проектов. Важно, чтобы они были согласованы, эстетичны и помогали бы в благоустройстве города средствами искусства, - комментирует ситуацию директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

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