Молодых людей из Ижевска задержали с 30 килограммами наркотиков Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Завьяловском районе Удмуртии задержали двух 23-летних молодых людей из Ижевска. В их машине обнаружили более 10 килограммов синтетических наркотиков, которые они собирались продать. В ходе расследования были найдены тайники в городе Екатеринбург, через которые молодыми людьми и осуществлялась продажа запрещенных веществ. Там изъяли ещё 20 килограммов того же наркотика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В задержании подозреваемых участвовали сразу несколько подразделений. В том числе и отряд специального назначения «Гром».

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Удмуртской Республики и полицейскими Свердловской области в результате масштабной спецоперации изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент в Удмуртии возбудили уголовное дело против молодых наркокурьеров. Сейчас они находятся под стражей, и им грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском возможных соучастников преступления.

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