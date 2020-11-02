Мужчина напал с топором на банкомат в Удмуртии Фото: pixabay.com

Ночью 1 ноября в городе Воткинск мужчина с помощью топора попытался вскрыть банкомат, внутри которого находилось 969 000 рублей. Он несколько раз ударил по корпусу инструментом. Но когда понял, что ему не удастся вскрыть аппарат, сбежал с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть полиции позвонил сотрудник службы безопасности банка. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого. Это оказался ранее судимый 37-летний житель Воткинска. Его сразу задержали.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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