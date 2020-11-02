Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 ноября 2020 года: рекордное количество заболевших и закрытие спортзала Фото: pixabay.com

На утро 2 ноября, выявили еще 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии. На данный момент это рекордное количество заболевших. Об этом сообщает Оперштаб республики.

91 человек выздоровел. Трое пациентов, к сожалению, скончались. Это женщины 92 и 89 лет. И мужчина, которому было 82 года.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

К соблюдению мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в республике относятся очень серьёзно. Предприятия и люди платят за нарушения штрафы, а некоторые даже закрываются. Так в Ижевске закрыли спортзал, в том числе из-за нарушения санитарных норм, связанных с новой инфекцией.

Коронавирус в России

Выяснили, что на Турцию приходится 90% случаев завезенного в Россию коронавируса. Поэтому было принято решение снизить число чартерных рейсов между двумя странами.

А ещё учёные выяснили, как очки могут помочь снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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