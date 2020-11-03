Три маршрута трамваев в Ижевске закончат движение раньше из-за праздничного дня

Трамваи закончат своё движение раньше из-за праздничного дня в Ижевске Фото: Амир Закиров

Сегодня, 3 ноября, трамваи № 4, 8, 11 закончат движение раньше, чем обычно. Это связано с праздничным днём, приуроченным к 100-летию государственности Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Напоминаем, эти маршруты работают только в часы «пик». Важно отметить, что в первой половине дня трамваи будут ходить согласно расписанию.

Последний рейс 4 трамвая отправится в 17:12 с остановки улица Промышленная и в 17:53 от остановки Кинотеатр Аврора.

Маршрут №8 закончит свою работу в 17:33 на остановке улица Промышленная и в 18:04 на остановке Буммаш.

Последний трамвай №11 3 ноября отправится в 17:16 от улицы Промышленная и в 17:44 от улицы Ворошилова.

Остальные трамваи будут работать по обычному расписанию.

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