14 детей-инвалидов в Удмуртии получат новые коляски Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В Удмуртии 14 детей-инвалидов и один взрослый получат новые коляски. Новый «транспорт» отправят в отдалённые районы республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Было принято решение оснастить новыми колясками нуждающихся в Глазовском, Камбарском, Каракулинском, Красногорском, Сюмсинском и Юкаменском районах. Отмечается, что шесть инвалидных колясок оснащены электроприводов, остальные – ручные. На их закупку выделили 2 миллиона 130 тысяч рублей.

Первую детскую инвалидную коляску Председатель Государственного Совета республики Владимир Невоструев, который и был инициатором социально-благотворительной программы, вручил лично многодетной семье из деревни Гуртлудчик Сюмсинского района. Теперь семилетний Илья сможет самостоятельно ходить гулять на улицу.

- Вот эта коляска для Ильи создана специально под него. И другие точно также изготовлены под конкретного ребёнка с учётом его особенностей. С каждой семьёй, кому мы вручим эти инвалидные коляски, специалисты беседовали до изготовления. Учтены все пожелания родителей, - рассказывает Владимир Невоструев.

Также депутат вручил детям семьи Слабожаниных игрушки и канцтовары. А мама Ильи – Наталья Слабожанина – получила благодарственное письмо за ее нелегкий матерински труд.

- Мы коляску выбирали конкретно для улицы. Для домашних условий у нас другая - со столиком для учебы. А прежняя прогулочная коляска некачественная оказалась, а она очень-очень нам нужна. Вот сегодня привезли, подарили - мы рады и довольны. Качество намного лучше, она сама по себе ходовая, я вот уже посмотрела, надеюсь, ребёнку тоже понравится, - делится эмоциями Наталья.

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