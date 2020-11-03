Жители Удмуртии услышал 8-часовой радиомарафон Фото: pixabay.com

4 ноября жители республики смогут услышать 8-часовой радиомарафон в эфире радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+). Ведущие пообщаются с известными гостями и земляками Удмуртии. Также участие в праздничном марафоне примут творческие коллективы и простые жители Ижевска.

В прямом эфире слушатели смогут получить поздравление от главы республики Александра Бречалова. Проект «Путешествуем по Удмуртии за 1000 рублей!» осветит журналист Ульяна Колмогорова. Праздничное настроение зададут участники ансамбля «Шулдыр Жыт» и подарят жителям свои песни.

С 10:00 часов на волне 104,5 ФМ слушателей будут ждать интересные интерактивы. Также ведущие расскажут занимательные факты о языке, людях, истории и географии республики. Как всегда в эфире будет звучат современная музыка.

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